%%%VW holt Jochen Sengpiehl zurück%%%

Einen Personal-Coup der besonderen Art "verkündet" die Düsseldorfer Wirtschaftszeitung 'Handelsblatt': Der renommierte Auto-Marketing-Experte Jochen Sengpiehl wird zum 1. September 2017 wieder in die Dienste des Volkswagen-Konzerns treten und soll an der Seite von VW-Marken-Chef Herbert Diess sowie VW-Vertriebs- und Marketing-Vorstand Jürgen Stackmann als Leiter Global Marketing die Stamm-Marke "VW" aufpolieren.

Sengpiehl, der noch bis Ende Juni 2017 beim Konkurrenten Hyundai Marketing-Vorstand Europe ist, kennt sich in Wolfsburg bestens aus. Er war von 2006 bis 2009 als Senior Vice President Marketing aktiv und gilt als Vater des Slogans "Volkswagen. Das Auto." Der gelernte Werkzeug-Macher und diplomierte Betriebswirt gilt als Marketing-Mann mit Benzin im Blut. Während seiner Zeit bei VW wurde das Unternehmen mit diversen Awards ob der ebenso gelungen wie erfolgreichen Marken-Kommunikation ausgezeichnet - u. a. als Advertiser of the Year bei den New York Festivals und bei den Cannes Lions.

Sengpiehl, der auch die Agentur-Seite kennt (er hat für BBDO gearbeitet und stand der WPP-Holding als Berater zur Seite) und vor seiner ersten VW-Phase Werbe-Chef bei der DaimlerChrysler-Vertriebsorganisation war, findet in Wolfsburg ein deutlich verändertes Haus vor. Bei Hyundai hat Sengpiehl den digitalen Transformationsprozess im Bereich Marketing intensiv und auch erfolgreich voran getrieben. Das dürfte den VW-Managern nicht verborgen geblieben sein.