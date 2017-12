%%%GroupM: Weltweite Werbe-Investitionen steigen 2018 um 4,3 Prozent auf 558 Milliarden Dollar %%%

Auf der 45. UBS Global Media & Communications Conference in New York gab die WPP-Tochter GroupM ihre Prognose für die Werbe-Investitionen 2018 bekannt. Nach 3,1 Prozent in 2017 werden die globalen Werbe-Investitionen kommendes Jahr um 4, oder 23 Milliarden Dollar auf 557,9 Milliarden Dollar steigen. Mit Ausnahme von Europa sehen die GroupM-Experten in allen Regionen der Welt ein stärkeres Wachstum voraus als in 2017. In West-Europa wird das Werbe-Wachstum im kommenden Jahr bei 2,6 Prozent liegen - also 0,1 Prozent-Punkte niedriger als dieses Jahr. Hier werden sich die Werbe-Ausgaben 2018 auf 103,3 Milliarden Dollar belaufen. Für Zentral und Ost-Europa rechnet GroupM mit Zuwachs von 8,8 Prozent (nach 9,0 Prozent).

Werbestärkste Region bleibt Nordamerika - hier legen die Werbe-Investitionen um 3,4 (2,7) Prozent zu und kratzen an der 200 Milliarden-Dollar-Marke. Den stärksten Zuwachs erwarten die GroupM-Experten für Asien mit 12,2 Prozent, was einen Anstieg von 14,9 auf 16,7 Milliarden Dollar bedeutet.

TV bleibt größter Teilmarkt, Digital holt weiter auf

Global werden die Werbe-Einnahmen der traditionellen TV-Anbieter in 2018 um 2,2 Prozent wachsen - also wieder stärker als 2017 mit mageren 0,4 Prozent. Die digitalen Medien können ihr starkes Wachstum mit 11,3 Prozent in 2018 nahezu beibehalten (2017 lag das Plus bei 11,5 Prozent). In 17 Märkten rücken die digitalen Medien auf Platz 1 der Werbe-Medien vor und verdrängen das traditionelle Fernsehen auf Platz 2 - darunter auch Deutschland, die Schweiz, Frankreich oder Großbritannien. In den USA dürften die digitalen Medienkanäle nach GroupM-Prognosen erst 2020 am TV-Sektor vorbeiziehen.

Mehr Detail der GroupM-Prognose gibt es hier.