%%%Tamedia will den Werbe-Vermarkter Goldbach Group übernehmen%%%

Der Schweizer Medien-Konzern Tamedia AG mit Stammsitz in Zürich will die in Deutschland, der Schweiz und Österreich tätige Werbe-Vermarktungs-Gruppe Goldbach AGF übernehmen. Die Gespräche zwischen Tamedia und den Goldbach-Hauptaktionären sind offenbar weit fortgeschritten. Das Zürcher Medien-Haus bietet 35,50 Franken pro Goldach-Aktie, was einer Goldmedia-Bewertung von 216 Millionen Franken entspricht.

Die Goldmedia Group hat sich eine beachtliche Vermarktungsposition im Bereich der elektronischen und digitalen Medien aufgebaut und ist derzeit mit gut 340 Beschäftigten in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv. Zur Goldbach Group gehören die TV-Vermarkterin Goldmedia hier halten IP Deutschland sowie SevenOne jeweils 23 Prozent), die Digitalwerbe-Vermarkterin Goldbach Audience (hier halten IP Deutschland und SevenOne jeweils 24,95 Prozent), die swiss radioworld AG (hier halten P Deutschland und SevenOne jeweils 23 Prozent) sowie die Goldbach Interactive (Switzerland) AG, die allein der Goldbach Group gehört.