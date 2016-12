%%%Hellen Markusch komplettiert Landor-Führung%%%

Hellen Markusch geht als Executive Director Strategy bei Landor in Hamburg an Bord und wird Teil des Management-Teams neben Markus Blankenburg (Executive Creative Director) und General Manager Lars Schlossbauer. Damit ist die Führung der Networkagentur für Branding und Design komplett. Markusch wird die fünfköpfige Strategy Unit verantworten und darüber hinaus gemeinsam mit dem internationalen Landor-Team an globalen Markenstrategien arbeiten – Landor gehört zu WPP.

Die 47-jährige Markusch wechselt von Pahnke Markenmacherei zu Landor und war zuvor 14 Jahre bei Unilever tätig, wo sie Marken wie Lätta oder Du darfst betreute. Internationale Erfahrung sammelte sie u.a. in Rotterdam und Stockholm. Markusch verfügt über einen Magister in Politischen Wissenschaften, Sozialpsychologie und Psycholinguistik.

Landor berät weltweit Kunden wie Bayer, Kraft Heinz oder Samsung. Zu den Kunden der Hamburger Niederlassung zählen u.a. BASF, Berlitz, BMW Group, Danone, Ikea, WMF oder Procter & Gamble.