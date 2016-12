%%%'News'-Chefin Eva Weissenberger und weitere Mitarbeiter verlassen das Wiener Wochenmagazin%%%

Eva Weissenberger, seit Februar 2015 Chefredakteurin von 'News' in Wien, verlässt nach Informationen des 'Standard' zum Februar 2017 das Wochenmagazin. Chefredakteurin wird demnach Esther Mitterstieler, die ebenfalls 2015 als Mitglied der Chefredaktion an Bord kam. Mit Weissenberger gehen auch ihre Stellvertreterin Julia Ortner, Art Director Christian Sulzenbacher sowie weitere Mitarbeiter. Nach 'Standard'-Infos sind das Textchef Wolfgang Kralicek, Severin Corti (Lifestyle) und Christoph Wurmdobler (Ressort Menschen). Daniel Steinlechner (Innenpolitik) hatte seinen Abgang schon am Dienstag kommuniziert. Susanne Jelinek (Online) dürfte 'News' ebenfalls verlassen, könnte aber in der Verlagsgruppe bleiben.

Weissenberger hatte das wirtschaftlich angeschlagene Magazin seit Frühjahr 2015 inhaltlich und optisch umpositioniert. Spekuliert wird, sie könnte zum ORF wechseln, ebenso ihre Stellvertreterin Julia Ortner. Seit dem Abschied von Gruner + Jahr im Sommer 2016 ist Geschäftsführer Horst Pirker Mehrheitseigner der Wiener Verlagsgruppe News.