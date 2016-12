%%%'Handelsblatt'-Redaktion ernennt Leiter Digitales %%%

Martin Dowideit, 38, Deskchef Finanzen beim 'Handelsblatt', wird zum Leiter Digitales der Wirtschaftszeitung berufen. Ab Januar 2017 zeichnet er für die redaktionelle Weiterentwicklung aller digitalen Produkte des 'Handelsblatts' verantwortlich. Er berichtet an die Chefredaktion.

Dowideit ist seit 2012 in verschiedenen Positionen für das 'Handelsblatt' tätig. Von 2005 bis 2008 war er für die 'Welt' und 'Welt am Sonntag' als Wirtschaftskorrespondent in New York aktiv. Danach wechselte er als Finanz- und Wirtschaftskorrespondent der 'Stuttgarter Zeitung' nach Frankfurt.

'Handelsblatt'-Chefredakteur Sven Afhüppe sagt: "Mit Martin Dowideit als Leiter Digitales wollen wir künftig noch mehr Digital-Abonnenten von der journalistischen Qualität des Handelsblatts überzeugen."