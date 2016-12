Oliver Schönfeld wird GF bei PHD Schweiz

%%%Oliver Schönfeld wird GF bei PHD Schweiz%%%

Oliver Schönfeld, zuletzt Marketing Direktor beim Out-of-Home-Spezialisten Clear Channel Schweiz AG, steigt am 1. Januar 2017 als Managing Director bei der Media-Agentur PHD Schweiz in Zürich ein, die zur US-Agentur-Holding Omnicom gehört. Der 47-jährige Schönfeld, der an der Fachhochschule Stralsund Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Marketing studierte, begann seine berufliche Laufbahn im Herbst 1997 bei der Publicis-Tochter Zenith More Media. 2001 wechselte in die Schweiz zur Interpublic-Tochter IPG Mediabrands / Initiative Media, wo er fast acht Jahre als Media Director aktiv war. Von Mai 2009 bis bis Ende 2012 stand Schönfeld als Strategic Planning Director auf der Pay-roll der Kreativ-Agentur KSP Krieg Schlupp Partner in Zürich (wurde 2004 als Springer & Jacoby-Tochter in Zürich gegründet). Im März 2013 ging er dann als Marketing Director beim Schweizer Büro des US-Außenwerbe-Konzerns Clear Channel an Bord.

zurück

( ) 22.12.2016

Druckansicht

Artikel empfehlen