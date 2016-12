%%%Hans-Dieter Hillmoth zum neuen RMS-Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt%%%

Das Aufsichtsgremium von RMS hat sich in seiner Sitzung am 14. Dezember 2016 in Hamburg turnusmäßig neu konstituiert. Die 20 Gesellschafter des Hamburger Audiovermarkters werden ab 1. Januar 2017 von einem zehnköpfigen Gremium vertreten, an dessen Spitze Radio/Tele-FFH-Geschäftsführer Hans-Dieter Hillmoth (Hit Radio FFH, planet radio, harmony.fm) als Aufsichtsratsvorsitzender gewählt wurde. Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzende ist Dirk van Loh, Geschäftsführer Radio von Regiocast.

Florian Ruckert, Vorsitzender der Geschäftsführung von RMS, wird bekanntlich nach Ablauf seines Vertrages zum 30. Juni 2017 aus dem Unternehmen ausscheiden. Über seine Nachfolge hat der Aufsichtsrat zu entscheiden.

Der scheidende Aufsichtsratsvorsitzende Kai Fischer, Vorsitzender der Geschäftsführung von Antenne Niedersachsen sagt: "Der RMS-Aufsichtsrat hat die RMS gemeinsam mit der Geschäftsführung strategisch neu und zukunftsfähig aufgestellt. Es waren äußerst intensive, arbeitsreiche und erfolgreiche Jahre."

Hans-Dieter Hillmoth erklärt: "RMS steht aktuell in der UKW-Vermarktung so gut da, wie selten zuvor; wir verzeichnen den höchsten Umsatz-pro-Hörer der letzten fünf Jahre. Das ist eine hervorragende Basis, um die digitale Transformation erfolgreich zu gestalten. Die Strategien dafür liegen auf dem Tisch, die Umsetzung startet bereits."