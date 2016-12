%%%L'Tur: Karlheinz Kögel tritt komplett ab %%%

Karlheinz Kögel, 70, zieht sich nach 30 Jahren vollständig von der L'Tur Tourismus AG, Baden-Baden, zurück und legt dafür mit sofortiger Wirkung den Aufsichtsratsvorsitz des Reiseveranstalters nieder, ebenso den bislang noch von ihm gehaltenen Aktienanteil in Höhe von 20 Prozent, der an den künftigen Alleingesellschafter TUI geht. Kögel hatte L'Tur 1987 gegründet und bis Ende August 2008 als Vorstandsvorsitzender geführt, danach wechselte er an die Spitze des Aufsichtsrates.

Kögel will sich künftig voll auf seine vor fünf Jahren gegründete Unternehmensgruppe HLX Touristik konzentrieren, zu der auch die in Basel ansässige Holidays.ch AG gehört. Das Online-Portal produziert und vertreibt u.a. auch die Marken Lufthansa Holidays, Swiss Holidays und Air Berlin Holidays.