%%%'Bild'-Redaktion vergibt neue Leitungsfunktionen%%%

Wolf-Ulrich Schüler, 36, derzeit Ressortleiter der 'Bild'-Nachrichtenredaktion, wird zum 1. Januar 2017 stellvertretender Chefredakteur Nachrichten. Schüler ist seit April 2015 Ressortleiter und bleibt auch in seiner neuen Funktion übergreifend verantwortlich für das Nachrichtenressort. Bei der Axel Springer-Boulevardzeitung war Schüler zuvor u.a. als Ressortleiter Unterhaltung tätig.

Moritz Stranghöner, 44, aktuell Textchef der 'Bild', wird zum 1. Februar 2017 Redaktionsleiter 'Bild' Nord. Er verantwortet damit auch die Ausgaben Hamburg, Bremen, Hannover und Mecklenburg-Vorpommern sowie die Digital-Auftritte der Standorte. Stranghöner bleibt auch in seiner neuen Funktion Mitglied der Chefredaktion.

Hans Bewersdorff, 51, derzeit Redaktionsleiter 'Bild' Nord, wird zum 1. Februar 2017 Chefkorrespondent Nord und berichtet in dieser Funktion an die Chefredaktion. Bewersdorff ist seit 1995 bei Axel Springer und war unter anderem Ressortleiter Wissenschaft/Medizin der 'Welt am Sonntag'.

Christian Stenzel (Foto links), 33, derzeit Büroleiter von 'Bild'-Herausgebers Kai Diekmann, wird zum 1. März 2017 Ressortleiter Politik/Wirtschaft. Stenzel war bereits Ressortleiter 'Bild' Nachrichten, stellvertretend verantwortlich für die Regionalausgaben und Vize-Redaktionsleiter von 'Bild' Köln. Online-Ressortleiter für Politik/Wirtschaft ist wie bisher Dietrich Menkens, 53. Stenzel und Menkens berichten an Nikolaus Blome, 53, stellvertretender 'Bild'-Chefredakteur und verantwortlich für die Politik- und Wirtschaftsberichterstattung der Zeitung.

Daniel Cremer, 38, derzeit stellvertretender Ressortleiter Unterhaltung der 'Bild', wird zum 1. Januar 2017 Ressortleiter Unterhaltung. Cremer ist seit zwölf Jahren bei dem Blatt im Unterhaltungsressort tätig, u. a. als Chefreporter. Ressortleiterin Unterhaltung Online ist weiterhin Susann Sachse, 35. Cremer und Sachse berichten an die Unterhaltungschefin von 'Bild', Sissi Benner, 39.

Außerdem wird Dr. Achim Stecker, 48, zum 1. Januar 2017 Ressortleiter 'Bild' Sport mit Schwerpunkt 'Fußball Bild'. Stecker ist seit 1997 bei Axel Springer in verschiedenen Positionen tätig, zuletzt als verantwortlicher Redakteur in der Bundessportredaktion.