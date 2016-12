%%%Stifterverband: Kommunikations-Chef Kralemann steigt in die GL auf%%%

Beim Stifterverband für die Deutsche Wirtschaft in Berlin steigt Moritz Kralemann per 1. Januar 2017 zum Mitglied der Geschäftsleitung auf. Der 40-jährige Kralemann, der an den Universitäten Dortmund und Münster Journalistik studierte, war beim Stifterverband bislang Bereichsleiter Kommunikation. Künftig berichtet er direkt an Generalsekretär Andreas Schlüter.

Der Diplom-Journalist Kralemann begann seine berufliche Laufbahn 1995 parallel zum Studium in der Redaktion von AOL Deutschland bzw. als freiberuflicher Journalist. Im Herbst 2005 ging er als Presse-Referent beim Stifterverband an Bord. Nach einer zweijährigen Tätigkeit als Leiter Kommunikation bei der Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH in Bonn kehrte Kralemann im Herbst 2012 zum Stifterverband zurück und übernahm dort die Funktion Pressesprecher sowie Leiter Presse.