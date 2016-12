Trauer um den Kolumnisten "telemax" Robert Löffler

Im Alter von 85 Jahren ist der weithin bekannte Wiener Kolumnist Robert Löffler in der Nacht zum 27. Dezember 2016 verstorben. Seine "telemax"-Kolumne im Boulevardblatt 'Krone' hat weit über die Grenzen Österreichs hinaus Beachtung gefunden. Robert Löffler kam am 31. Mai 1931 in Wien auf die Welt und studierte einige Semester Zeitungswissenschaften, ehe er 1954 bei der damaligen Wiener Boulevard-Zeitung 'Bild-Telegraf' vom damaligen Chefredakteur Gerd Bacher (später ORF-General-Intendant) mit dem Schreiben von Fernseh-Kolumnen begann. Von Bacher stammt der Name "telemax", der Robert Löffler sein Leben lang begleitete. Von 1971 bis kurz vor seinem Tod war Löffler für die 'Kronen Zeitung' aktiv.

