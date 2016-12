%%%Marco Bergmann steigt bei Weischer Media aus%%%

Mitte 2017 wird Marco Bergmann sein Amt als geschäftsführender Gesellschafter und Chief Sales Officer bei der Weischer Media-Gruppe mit Stammsitz in Hamburg aufgeben. Wie das Unternehmen mitteilt, erfolgt die Trennung "in bestem gegenseitigen Einvernehmen". Der 48-jährige Bergmann, der 2011 zur Weischer-Gruppe zurückkehrte, will nach einer Auszeit wieder neue Aufgaben im Bereich von Media-Agenturen oder bei anderen Medien übernehmen.

Im Media-Agentur-Sektor kennt sich Marco Bergmann recht gut aus, denn der engagierte Liberale und bekennende FDP-Mann war zwischen 2004 und 2011 erst rund fünf Jahre bei der MediaCom und bei der GroupM und danach von Anfang 2008 bis November 2011 Managing Director bei Aegis Media. Davor stand er von 1998 bis 2004 auf der Pay-roll der Weischer-Gruppe.

Nach dem Studium der Volks- und Betriebswirtschaft an den Universitäten Dortmund, Heidelberg und Duisburg-Essen begann Marco Bergmann seine berufliche Laufbahn 1989 im Kundenservice bei der Westdeutsche Spielbanken GmbH in Münster, dann folgten vier Jahre bei Sony Deutschland in Köln, ehe er als Leiter New Business und Leiter des Büros in Berlin zur Weischer-Gruppe wechselte.