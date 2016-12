%%%Johannes Kors sagt "Servus"%%%

Johannes Kors, seit 1987 in den Diensten der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) in München und seit 1999 Geschäftsführer der Medientage München GmbH, verabschiedet sich zum Jahresende aus beiden Ämtern. Er zählt damit zu den dienstältesten Führungskräften bei den Landesmedien-Zentralen in Deutschland. Als BLM-Bereichsleiter Kommunikation und Medienwirtschaft hat Johannes Kors nicht nur bei vielen Projekten mitgearbeitet, sondern sich auch in der gesamten Medien-Landschaft hohe Anerkennung erworben.

Nach dem Studium der Druckereitechnik an der FH München 1974 und 75 folgte ein BWL-Studium an der Universität Paderborn. 1980 heuerte der frischgebackene Diplom-Kaufmann als Wissenschaftlicher Mitarbeiter für Elektronische Medien beim Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) in Bonn an. 1985 wechselte Kors dann in die Redaktion des Informationsdienstes 'Kabel & Satellit' nach Hamburg.

1987 nahm er ein Angebot der BLM an und übernahm das Amt des Bereichsleiters Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Medienwirtschaft in München. Dort wurde er 1991 zum stellvertretenden Geschäftsführer berufen. 1999 wurde Johannes Kors zusätzlich zum Geschäftsführer der Medientage München GmbH berufen, die sich unter seiner Ägide zu einem der bedeutendsten Medien-Events im deutschsprachigen Raum entwickelten.

Neben seinem Beruf engagierte sich Johannes Kors auch als Dozent im Fachstudiengang Medien-Marketing an der Bayerischen Akademie für Werbung und Marketing (BAW) in München und als Lehrbeauftragter für Medien-Ökonomie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Parallel war er auch als Mitglied im Arbeitsausschuss der AG.MA aktiv.

Dieses breit gefächerte Know-how und der Kontakt-Fundus dürften eine gute Grundlage für künftige Aktivitäten sein, denn so ganz verabschiedet sich Johannes Kors noch nicht in den Ruhestand – auf Anfrage geben wir seine Kontaktdaten gerne weiter.