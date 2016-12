%%%GF Maren Ruhfus verlässt die VG Media%%%

Bei der VG Media in Berlin steht 2017 ein GF-Wechsel ins Haus. Maren Ruhfus, seit Juli 2013 in der Geschäftsführung für den Bereich Politik und Kommunikation verantwortlich, hat sich entschieden, das Haus per 30. Juni 2017 zu verlassen, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Das teilt VG-Media-Sprecher Bernd Delventhal mit.

Maren Ruhfus, die 2013 von der Verwertungsgesellschaft GEMA zur VG Media kam, übernahm im Sommer 2013 den seinerzeit neuen GF-Bereich und baute die politischen Verbindungsbüros in Berlin und Brüssel auf. Mehr Details zur beruflichen Laufbahn von Maren Ruhfus gibt es beim Titelschutz Anzeiger.

Die VG Media, hinter der 25 Medien-Unternehmen als Gesellschafter stehen, ist die Verwertungsgesellschaft der privaten Sende-Unternehmen und Presseverleger. Sie vertritt die Urheber- und Leistungsschutzrechte nahezu aller deutschen und mehrerer internationalen privaten TV- und Radio-Sender sowie über 200 digitale verlegerische Angebote.