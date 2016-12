%%%Ex-G+J-Sprecher Christian Merl arbeitet künftig für Hamburgs Wirtschafts-Senator%%%

Christian Merl, in der Medien-Szene noch bestens bekannt als langjähriger PR-Manager bei Gruner + Jahr in Hamburg, ist ab 2017 in der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Hansestadt Hamburg aktiv, die von dem parteilosen Senator Frank Horch geführt wird. Der gebürtige Österreicher und Diplom-Politologe Merl wird hier in der neu gegründeten Stabsstelle für Verkehrs- und Baustellen-Koordination im Großraum Hamburg für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich sein und – wie es in der Presse-Info heißt – "somit die Kommunikation mit Nutzern, Anwohnern, Verbänden und Unternehmen in der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation wahrnehmen. Er übernimmt damit auch die Rolle des Vermittlers und Kümmerers zwischen Betroffenen, Bauausführenden und zuständigen Behörden."

In dieser Funktion kennt sich der gut vernetzte Merl bestens aus, nicht nur dank seiner Erfahrungen bei Gruner + Jahr, sondern auch durch seine anschließende Tätigkeit als Leiter Kommunikation bei der Projekt-Gesellschaft Via Solutions Nord GmbH & Co. KG (VSN), hinter der die beiden Bau-Firmen Hochtief aus Essen und Kemma Bau aus Pinneberg sowie der holländische Finanz-Investor Dutch Infrastructure Fund stehen. Die VSN ist für den Ausbau der Autobahn A7 zwischen Hamburg und Bordesholm zuständig.