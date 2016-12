%%%Intersport Voswinkel beruft Helge Mankowski zum Geschäftsführer%%%

Der mit Zentrale in Dortmund ansässige Sportartikelhändler Sport Voswinkel verstärkt seine Geschäftsführung. Ab dem 1. Januar 2017 tritt Helge Mankowski, 44, an die Seite der bisherigen alleinigen Geschäftsführerin Anna-Lena Schulte-Angels, 38. Mankowski war bei Intersport Deutschland zuletzt für die Key Account-Betreuung der Mitgliedshäuser verantwortlich und ist bereits seit dem Jahr 2000 im Unternehmen.



In seiner neuen Funktion als Mit-Geschäftsführer wird Mankowski für die Bereiche Vertrieb, Einkauf, Marketing/Kommunikation und Expansion bei Sport Voswinkel verantwortlich sein. Er soll zusammen mit Schulte-Angels das operative Geschäft der Intersport-Tochtergesellschaft nach vorne bringen und die strategische Positionierung innerhalb der Verbundgruppe neu ausrichten.



Mankowski ist gebürtiger Berliner und gelernter Einzelhandelskaufmann. Er hat in Nagold Textilbetriebswirtschaft mit Fachabschlüssen in Herren- und Knabenoberbekleidung sowie Sport studiert. Als ehemaliger Vertragsfußballer feierte er bei Energie Cottbus unter Trainer Eduard Geyer die Regionalligameisterschaft und den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Bei Intersport startete er 2000 als Regionalleiter im Bereich Mitgliederbetreuung, ehe er 2009 die Key Account-Betreuung einiger Intersport-Häuser übernahm. Darüber hinaus war er in den Jahren 2014 und 2015 als Geschäftsführer der Sportpoint-Gruppe für die Integration von Sportpoint in den Verbund mitverantwortlich.