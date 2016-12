%%%BAT baut DACH-Organisation auf%%%

British American Tobacco (BAT) legt die Verantworung für das Geschäft in den Ländern Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH) in eine Hand. Die Führung übernimmt Ralf Wittenberg (51), bisher Sprecher der Geschäftsführung von BAT in Deutschland. Ab 1. Januar wird er als Area Director DACH fungieren.

BAT ist der zweitgrößte privatwirtschaftlichen Hersteller von Tabakprodukten weltweit. Der Zigarettenmarktanteil in Deutschland liegt bei 19 Prozent, in der Schweiz bei 38 Prozent und in Österreich von zwölf Prozent. Erfolgreiche BAT-Marken sind u.a. Lucky Strike, Pall Mall, Parisienne, Kent und die mit viel Werbeaufwand in diesem Jahr in Deutschland eingeführte E-Zigarettenmarke Vype.

Das Ziel der Zusammenlegung erläutert Wittenberg folgendermaßen: „Die DACH Area ist eine konsequente und logische Entwicklung. Die Märkte Deutschland, Schweiz und Österreich vereint ein nachhaltiges Marktanteils- und Gewinnwachstum. DACH ermöglicht uns, einen klaren Fokus auf den Markt zu richten, indem wir marktübergreifende Synergien nutzen und Ressourcen sowie Fähigkeiten maximieren. Im Mittelpunkt stehen dabei stets unsere Konsumenten und Handelspartner, die weiterhin auf die Qualitätsstandards der British-American-Tobacco-Gruppe vertrauen können.“