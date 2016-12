%%%Trauer um den Verleger Peter Tamm%%%



Der Verleger und langjährige Axel-Springer-Chef Peter Tamm ist im Alter von 88 Jahren verstorben (Foto: Michael Zapf)

Der langjährige Vorsitzende des Vorstandes der Axel Springer AG, Prof. Peter Wilhelm Ernst Tamm, ist am Abend des 29. Dezembers im Alter von 88 Jahren im Kreise seiner Familie verstorben. Das teilte die Familie per Presse-Information mit. Der gebürtige Hamburger (12. Mai 1928) begann seine berufliche Laufbahn 1948 als freier Mitarbeiter beim 'Hamburger Abendblatt'. 1958 wechselte er von der Redaktion zum Verlag, zwei Jahre darauf führte er die Tochter Ullstein Verlag in Berlin als Geschäftsführer. Über Stationen als Verlagsleiter 'Bild' und 'Bild am Sonntag' wurde er 1964 zum Vorsitzenden des Direktoriums des Verlagshauses Axel Springer in Berlin berufen. Von 1968 bis 1991 war Peter Tamm alleinzeichnungsberechtigter Geschäftsführer der Axel Springer Holding GmbH bzw. Allein-Vorstand der Axel Springer AG. Danach schied er nach einem Machtkampf mit seinem Nachfolger Günter Wille aus und lehnte auch einen Sitz im Aufsichtsrat bei Axel Springer ab.

Der Vater von fünf Kindern machte sich nicht nur einen Namen als Gründer eines der renommiertesten Maritimen Museen der Welt, sondern er agierte auch als Berater und Fachverleger.