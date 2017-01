%%%Ergo: PR-Manager Frank Roth gründet rothstift.org%%%

Frank Roth, 48, seit 2008 auf der Pay-roll der Ergo Group AG in Düsseldorf und dort zuletzt Leiter Mitarbeiter-Kommunikation und Social Media, hat sich mit rothsift.org in Willich bei Düsseldorf selbstständig gemacht. Dahinter verbirgt sich ein Beratungsangebot in den Bereichen Kommunikation Event und Change.

Der Diplom-Kaufmann (GH Paderborn und Universität des Saarlandes in Saarbrücken) begann seine berufliche Laufbahn 1996 mit einem Volontariat beim Fachblatt 'Horizont' in Frankfurt. Dort machte er auch Karriere: erst Redakteur im Ressort Unternehmen (1997 - 1999), dann Leiter des Ressorts (1999 - 2002) und anschließend stellvertretender Chefredakteur (2003 - 2008). 2008 erfolgte der Wechsel zu Ergo Direkt nach Nürnberg (damals noch KarstadtQuelle Versicherung), wo Frank Roth bis 2013 als Leiter Unternehmenskommunikation aktiv war. Anschließend leitete er in der Düsseldorfer Ergo-Zentrale den Bereich Mitarbeiter-Kommunikation und Social Media: Wer Frank Roth zur Selbstständigkeit gratulieren möchte, erreicht ihn unter der Handynummer 0176 / 72 80 77 56 oder per Mail unter .