%%%Ex- G+J und Motorpresse-Manager Stefan Wilberg geht zu Ringier Axel Springer%%%

Der frühere G+J- und Motorpresse-Manager Stefan Wilberg, 51, steht seit Ende Dezember als Leiter Nutzermarkt auf der Pay-roll des Zürcher Medien-Hauses Ringier Axel Springer. Zuletzt war der Diplom-Kaufmann Wilberg als Berater und Interims-Manager unterwegs und führte seit 2010 von Hamburg aus sein Büro Stefan Wilberg Coaching, Interim- & Projektmanagement. Davor stand er fast 20 Jahre lang in Diensten von Gruner Jahr bzw. der G+J-Tochter Motorpresse.

Nach dem BWL-Studium in Hamburg startete Stefan Wilberg seine berufliche Laufbahn im Herbst 1991 als Trainee bei G+J am heute aufgelösten Standort Köln. Bei den G+J-Wirtschaftsmedien ('Capital', 'Impulse') machte er Karriere und stieg über die Position GF-Assistent, Werbeleiter zum stellvertretenden Gesamtanzeigenleiter auf. 1999 kam er nach Hamburg, um beim Joint-Venture G+J/RBA das Magazin 'National Geographic' als Verlagsleiter und Marketing-Chef voranzubringen. Anfang 2002 erfolgte der Wechsel zur G+J-Tochter Motorpresse in Stuttgart, wo als Geschäftsbereichsleiter und als CEO der Motorpresse Schweiz bis 2010 aktiv war.