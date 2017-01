%%%Otto Group: Marc Opelt folgt Alexander Birken als Sprecher der Otto-Einzelgesellschaft %%%

Marc Opelt, 54, Otto-Bereichsvorstand Vertrieb, ist mit dem Jahreswechsel zum Sprecher der Otto-Einzelgesellschaft berufen worden. Dort tritt er die Nachfolge von Alexander Birken an, der wie bereits gemeldet Vorstandsvorsitzer der Otto Group wird.

Opelt ist seit August 2012 Otto-Bereichsvorstand Vertrieb und neben der Weiterentwicklung des Onlineshops otto.de u.a. für die Themen Markenführung, Vertrieb sowie Business Intelligence verantwortlich. Seine berufliche Laufbahn begonnen hatte er 1990 als Marketing-Assistent im damaligen Otto-Versand. Es folgten Stationen in der Geschäftsführung bei Otto Office in Hamburg (1996), bei Eddie Bauer in München (2000), bei Eddie Bauer USA in Seattle (2002) und innerhalb der Baur Gruppe in Burgkunstadt (2005), wo er 2009 zudem Vorsitzender der Geschäftsführung wurde. Im Jahr 2012 wechselte Opelt als Bereichsvorstand zu Otto nach Hamburg.