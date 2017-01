%%%Dr. Joachim Klewes steigt bei Ketchum Pleon aus%%%

Dr. Joachim Klewes hat seinen Vertrag als Senior Partner bei der PR-Agentur Ketchum Pleon gekündigt und ist per 31. Dezember 2016 ausgestiegen. Das hat der 62-jährige PR-Profi per Mail mitgeteilt und auch schon auf seinem Xing-Profil vermerkt. Zusammen mit Paul Kohtes hatte er die Agentur 1988 gegründet und später an die Omnicom-Tochter Pleon verkauft. Nachdem Dr. Klewes von 2000 bis 2006 die Agentur komm.passion als CEO auf- und ausgebaut hatte, kehrte er als Senior Partner wieder zur inzwischen als Ketchum Pleon firmierenden Agentur zurück. Das Deutschland-Geschäft verantwortet seit Juli 2016 Victoria Wagner, die Dirk Popp ablöste.

Dr. Klewes, der unter anderem als Honorar-Professor an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf lehrt, will sich künftig verstärkt seiner Change Centre Consulting GmbH widmen, die er 2009 gegründet hat.