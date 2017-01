%%%Volker Zanetti geht bei der Blogfabrik als GF an Bord%%%

Volker Zanetti, 49, Inhaber der Agentur kinai:projects in Berlin, steht seit Anfang Januar 2017 auch bei der Blogfabrik GmbH & Co. KG in Berlin als Geschäftsführer auf der Pay-roll. Die Blogfabrik ist ein Co-Working-Angebot für die digitale Szene, hier können sich Blogger, Videografen sowie weitere Digital-Kreative oder Programmierer einen Arbeitsplatz mieten. Das Projekt hat Dr. Holger Bingmann auf die Rampe geschoben. Dr. Bingmann ist Gesellschafter und CEO der Melo-Group mit Stammsitz in München, der Ursprung im Bereich Pressevertrieb (u. a. Presse-Grosso Trunk) liegt.

Volker Zanetti bringt für seine neue Aufgabe bei der Blogfabrik vielfältiges Know-how mit. Von 1990 bis 1994 war er stellvertretender Filialleiter bei der Bauer-Tochter avg Abonnement Vertriebsgesellschaft, anschließend sammelte bei Pan Adress Erfahrungen als Bereichsleiter. Als Mitinhaber der Vermarktungsagentur Zanetti Altstoetter in Berlin betreute er von 2001 bis Ende 201 unter anderem Publikation und Events beim VDZ.