%%%Madsack Medienagentur holt Anja Floetenmeyer-Woltmann an Bord%%%

Anja Floetenmeyer-Woltmann verstärkt ab sofort als Senior Kontakterin und Konzepterin das 19-köpfige Team der Madsack Medienagentur GmbH in Hannover. Sie berichtet direkt an Geschäftsführerin Sandhya Wilde-Gupta. Die 45-jährige Kommunikationswirtin Floetenmeyer-Woltmann bringt rund 25 Jahre Kommunikationserfahrung mit. Sie kommt von der ebenfalls in Hannover ansässigen Agentur Aufgesang Public Relations GmbH, wo sie zuletzt die PR-Etat Direktion sowie das New Business Management für die gesamte, 28 Köpfe starke Aufgesang Agentur-Gruppe verantwortete. Ihre berufliche Laufbahn begann Floetenmeyer-Woltmann im Kultur- und Eventmanagement - weitere Stationen waren die VW Autostadt GmbH in Wolfsburg, Pressesprecherin die Genossenschaft der Taxi-Zentralen Taxi Deutschland eG in Frankfurt sowie die Online-Kommunikationsagentur prdienst GmbH in Hannover.

Die Madsack Medienagentur wurde 2006 als Dienstleistungsagentur für die Madsack Mediengruppe gegründe. Arbeitsschwerpunkte sind neben Werbung und Corporate Publishing auch die Bereite Events, Websites und Apps. Zum Kundenstamm zählen Hannover 96, Hyundai, Swiss Life, die Sparda Bank, Tuifly, frischli und Wurst Basar.