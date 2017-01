%%%Ex-VDZ-Mann Gero Pakebusch meldet sich zurück%%%

Gero Pakebusch, 38, von Mitte 2006 bis August 2013 bei Zeitschriftenverleger Verband VDZ in Berlin als Referent Pressevertrieb, Datenschutz-Beauftragter und Leiter Landesverbandsmanagement tätig, ist seit Anfang Januar 2017 bei der Bahn-Media Verlag GmbH & Co. KG in Suhlendorf (liegt bei Lüneburg) als Referent der Geschäftsleitung tätig. An der Spitze des Bahn-Media Verlags steht der geschäftsführende Gesellschafter Christian Wiechel-Kramüller. Das Portfolio umfasst derzeit sechs Titel rund um das Thema Bahn, Mobilität und Logistik.