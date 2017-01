%%%Maria Cianciulli grüßt als Head of Video, Sound and Motion bei McCann Worldgroup %%%

Die Düsseldorfer Interpublic Group-Agentur McCann Worldgroup holt Maria Cianciulli, 46, an Bord. In der neugeschaffenen Position als Head of Video, Sound and Motion verantwortet sie ab Januar 2017 das Angebot für Bewegtbild-Kanäle an den Standorten Düsseldorf, Berlin und Frankfurt. Cianciulli wird außerdem als Creative Advisor Kreative aller Disziplinen mit Input und Prozessen zu unterstützen. Ihre Aufgabe ist es zudem, neue Produktionswege und Angebotsstrukturen zu schaffen.

Zuletzt war Cianciulli zehn Jahre selbständig und realisierte Kampagnen für Marken wie Penny, Toyota, Rewe, Nestlé, Philips, McDonalds und Nintendo. Zu Ihren Auftraggebern gehörten Agenturen wie Serviceplan, Saatchi & Saatchi, Ogilvy & Mather, Publicis Pixelpark, Leo Burnett und Grey Deutschland. Vor ihrer Selbstständigkeit war sie bei Change Communication und J. Walter Thompson tätig.