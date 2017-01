%%%Uniper: Leif Erichsen ist der neue Unternehmenssprecher%%%

Beim dem Energie-Unternehmen Uniper SE in Düsseldorf, erst letztes Jahr durch die Aufspaltung der E.ON SE entstanden, hat Leif Erichsen Anfang 2017 das Amt des Senior Vice President External Communication & Brand übernehmen und fungiert in dieser Rolle als Unternehmenssprecher. Der 36-jährige Erichsen folgt auf Josef Nelles, der sich Ende 2016 in den Vorruhe-Stand verabschiedet hat. Bei Uniper berichtet Erichsen an Astrid Quarten, Leiterin des Bereichs Unternehmenskommunikation und Regierungsbeziehungen.

Der Diplom-Politologe und gelernte Journalist Erichsen kommt von der Industrie- und Handelskammer zu Berlin, wo er seit Oktober 2012 als Bereichsleiter Medien & Kommunikation sowie als Pressesprecher aktiv war. Vr seiner IHK-Zeit war Erichsen im Bereich Flughafen tätig, von 2007 bis 2009 zunächst als Pressesprecher bei der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen und ab 2006 als Pressesprecher beim "Problemfall" Flughafen Berlin Brandenburg.