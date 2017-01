%%%Tobias Feige übernimmt kreative Leitung des Mercedes-Benz-Teams bei LLR%%%

Nachdem die Hamburger Agentur Lukas Lindemann Rosinski (LLR) sich im vergangenen Jahr eine neue Struktur mit sogenannten Höfen gab, verstärkt sie sich nun mit Tobias Feige, 37. Er wird gemeinsam mit Thorben Weide (Beratung) eine Doppelspitze bilden sowie das Management für den Südhof um den Kunden Mercedes-Benz Vans international, DA Direkt und die Entwicklung von Neugeschäft verantworten.

Feige ist auto- und konzernerfahren. Zuletzt war er als Freelancer tätig. Davor arbeitete er als Kreativdirektor bei BBDO Berlin für Kunden wie smart, Daimler HR global und Mercedes-Benz. In den Jahren davor war er als Texter bei Agenturen wie Jung von Matt, DDB und TBWA für Kunden wie Volkswagen, IWC Schaffhausen und Vodafone zuständig.

"Vor über einem Jahr haben wir die alte hierarchische Organisationsstruktur durch ein mitarbeiterzentriertes, agiles System abgelöst", sagt Bent Rosinski, GF Beratung bei LLR. "Das macht uns nicht nur schneller und besser, sondern ist auch attraktiv für Talente, die sonst das freie Arbeiten bevorzugen." Die neue Struktur umfasst drei Units (Nord-, West- und Südhof) mit maximal 18 Mitarbeitern, denen die zehnköpfige Serviceeinheit 'Garage' zuarbeitet. In der Garage sitzen die drei Geschäftsführer Rosinski, Arno Lindemann und Bernhard Lukas sowie die Personalabteilung, das Planning und die Buchhaltung. Derzeit arbeitet die Agentur an der weltweiten Einführungskampagne des neuen Mercedes-Benz Pick-ups. Die Sparte Vans wird bereits seit 2008 von LLR betreut. Den Etat konnte der Dienstleister in 2015 erneut für sich entscheiden.