Live-Kommunikation: Advant holt David Gottschalk als Büroleiter

Advant, Agentur für Erlebniskommunikation und Sponsoring, verstärkt sich personell mit David Gottschalk. Der 39-Jährige wird als Account Director eingestellt und übernimmt zudem die Rolle des Büroleiters von Advant in München. Die Agentur mit den Geschäftsführern Oliver Kaiser und Hendrik Fischer hat ihre Zentrale in Frankfurt und ein drittes Büro in Berlin.

Der studierte Sportwissenschaftler Gottschalk war die letzten sechs Jahre für die Designagentur tisch13 im Bereich Sportmarketing sowie für weitere Agenturen wie BBDO Live als Senior Projektmanager tätig.

Advant sieht in der Kombination aus datengestützter Beratung und operativer Umsetzung seinen stärksten Differenzierungsfaktor zu anderen Marktteilnehmer.

