Scholz & Friends NeuMarkt: Sönke Bruns neuer Family Leiter Beratung

Sönke Bruns, 43, hat bei Scholz & Friends NeuMarkt als Family Leiter Beratung u.a. die Kundenbetreuung von Tchibo Non Food übernommen. Für ihn ist es einen Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Seine Karriere begonnen hatte er 1998 bei Scholz & Friends NeuMarkt als Senior Account Manager. Nach weiteren Stationen bei Bacardi Deutschland und Grey Worldwide wechselte Bruns später zu DDB, wo er mehr als neun Jahre lang zunächst als Management Supervisor in Düsseldorf und dann als Client Service Director in Hamburg Kunden wie die Deutsche Telekom, Henkel Schwarzkopf, Ikea Austria und Tchibo Non Food betreute.



Gemeinsam mit John Gloeden, Executive Creative Director, leitet Bruns nun ein 45-köpfiges Team, das sich u.a. um die Betreuung des Großkunden Tchibo Non Food im Bereich Magazin und Online kümmert. Darüber hinaus übernimmt er auch New Business-Aktivitäten. Er folgt bei der Agentur auf Angela Kautz und berichtet an Sven Jarck, Geschäftsführer Scholz & Friends NeuMarkt und CCO.