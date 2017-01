%%%Bernd Buschhausen neuer Leiter des Berlin-Büros von Instinctif Partners%%%

Instinctif Partners baut seinen Public-Affairs-Bereich in Deutschland aus. Zum 1. Januar 2017 hat Bernd Buschhausen als Partner an der Seite von Managing Partner Cornelius Brand dieses Segment verstärkt. Nach dem Aufbau von Instinctif Partners in Berlin zeichnet Brand künftig im Global Public Policy Instinctif-Board für Healthcare verantwortlich. Neuzugang Buschhausen übernimmt in Berlin die Teamverantwortung. Er wechselt nach acht Jahren von Edelman.ergo zu Instinctif Partners. Bei Edelman.ergo leitete er das Hauptstadtbüro und war Mitglied der Edelman Deutschland-Geschäftsführung. Von 2001 bis 2008 arbeitete Buschhausen für FleishmanHillard im Bereich Public Affairs.

Unter der Leitung von Brand hat sich laut Carsten Böhme, Geschäftsführer von Instinctif Partners Deutschland, die Agentur in den vergangenen Jahren "sehr erfolgreich" im Gesundheitssektor positioniert. "Unsere ausgewiesene Expertise im Healthcare-Bereich wollen wir stärker internationalisieren und uns in weiteren Sektoren ähnlich erfolgreich etablieren – national und global“, sagt Böhme.

In Deutschland ist Instinctif Partners mit rund 55 Mitarbeitern an Standorten in Köln (Zentrale), Frankfurt, München und Berlin vertreten. Weltweit beschäftigt die PR-Agentur mit Zentrale in London mehr als 450 Mitarbeiter an 22 Standorten.