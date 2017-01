%%%Deutsche Post: Uwe Brinks grüßt als neuer CEO DHL Fracht%%%

Das DHL-Fracht-Business gehört zu den stark wachsenden Bereichen beim Bonner Logistik-Konzern Deutsche Post DHL und gilt daher als besonders attraktiv bzw. förderlich für die Karriere. Hier vollzieht sich in diesen Tagen ein besonderer CEO-Wechsel, wie die new-business-Schwester DNV-online mit Bezug auf eine Mail an die Mitarbeiter berichtet. Danach übernimmt Uwe Brinks, bisher Produktions-Chef bei der Sparte Brief und Paket, das CEO-Amt DHL Fracht, das zuvor Amadou Diallo innehatte. Der im Senegal aufgewachsene Diallo gilt als einer der wenigen aus Afrika stammenden Top-Manager im internationalen Management, wie unter anderem die FAZ berichtet. In seiner neuen Funktion berichtet Uwe Brinks direkt an Konzern-Chef Dr. Frank Appel.

Auf den bisherigen Brinks-Posten rückt Christian Stiefelhagen nach, der die Brief- und Paket-Sparte aufgrund seiner bisherigen Position als Personal-Chef bestens kennt.