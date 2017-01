%%%Deekeling Arndt Advisors: Deutsche Bank-Manager Alfredo Flores kommt als Managing Partner %%%



Alfredo Flores (Foto: DAA)

Alfredo Flores heuert als geschäftsführendem Partner bei der Kommunikationsberatung Deekeling Arndt Advisors (DAA) an, für die er von den Standorten Frankfurt und Düsseldorf aus übergreifend die Positionierung der Agentur vorantreiben soll. Flores war zuvor 25 Jahre lang innerhalb des Deutsche Bank-Konzerns in verschiedenen Positionen tätig, u.a. als Leiter der Unternehmenskommunikation der Deutschen Bank 24 und Leiter der Konzern-Kommunikationsabteilung für Deutschland. Zudem hatte er auch die Verantwortung für die weltweite Konzernpresse inne. Nach seinem Wechsel in das Privat- und Firmenkundengeschäft der Deutschen Bank verantwortete er als Bereichsleiter für den Vorstand die Marketingaktivitäten sowie zahlreiche Change- und Transformationsprojekte, z.B. die Akquisition und Integration der Postbank AG. Darüber hinaus steuerte er die interne und externe Kommunikation zu digitalen Transformationsprojekten im Privatkundengeschäft der Bank.