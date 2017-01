%%%Christoph Mempel wird bei intelliAd Media neuer Chief Financial Officer%%%

Christoph Mempel kehrt als Chief Financial Officer (CFO) in die Geschäftsführung des Münchner Technologieunternehmens intelliAd Media zurück. Er arbeitete zuletzt als CFO bei der diva-e Digital Value Enterprise.

Christoph Mempel hatte interimsweise bereits im zweiten Halbjahr 2015 den Vorsitz der Geschäftsführung von intelliAd übernommen und mit CEO und Geschäftsführer Frank Rauchfuß zusammengearbeitet. Mempel war seit 2009 als Interimsmanager für verschiedene Startup-Unternehmen mit Schwerpunkten in den Bereichen E-Commerce und Neue Medien tätig. Davor hatte er von 2000 bis 2009 in der Scout24-Gruppe mehrere Geschäftsführungspositionen inne, zuletzt bei der FriendScout24 GmbH.