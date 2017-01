%%%Daiichi Sankyo: Anke von Zabern neuer PR-Managerin für die DACH-Region%%%

Anke von Zabern, 45, hat bei Daiichi Sankyo Deutschland, München, die Position der PR-Managerin für die DACH-Region übernommen. Damit verantwortet sie für die deutsche Landesgesellschaft des japanischen Pharmaunternehmens die Kommunikation zum Produktportfolio in den Indikationen Schlaganfall- und Thromboseprophylaxe. Sie berichtet an Dr. Stefanie Kaufmann, Director Marketing DACH & European Launch Lead, Edoxaban Launch & Marketing.

Anke von Zabern wechselt von der Agentur fischerAppelt, wo sie am Standort München das Healthcare-Team aufgebaut und die vergangenen fünf Jahre geleitet hat. Vorherige Stationen waren Medizin&Markt in München, fischerAppelt in Hamburg, Chandler Chicco Agency in London sowie Burson-Marsteller in Hamburg.