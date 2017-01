%%%Alexandre Deniot zum Direktor der Musikindustrie-Messe Midem ernannt%%%

Alexandre Deniot wird neuer Direktor der internationalen Musikindustrie-Messe im B-to-B-Bereich Midem. Er kann insgesamt auf mehr als 15 Jahre Berufserfahrung in der Musikszene zurückblicken. Die meiste Zeit davon war er für die Universal Music Group tätig, zuletzt als Direktor Business Development in der Digital Division in Paris. In dieser Funktion hat er in den vergangenen zwei Jahren die Entwicklung der digitalen Dienstleistungen der Universal Music Group in den Schwellenmärkten - insbesondere in Afrika - verantwortet.

"Mit seiner Karriere bei der Universal Music Group hat Alexander viele wichtige Erfahrungen im Bereich Team-Management, Business Development, Multi-Channel-Strategien, internationaler Vertrieb, Strategieplanung und -implementierung, E-Business und digitale Medien erworben. Diese Kompetenzen werden bei der Weiterentwicklung der Midem von besonderer Bedeutung sein. Seine Ernennung zum neuen Direktor der Midem zeigt außerdem, wie wichtig es für die Muttergesellschaft Reed MIDEM ist, die Midem auch in Zukunft zu stärken und die verschiedenen Stakeholder im gesamten Musik-Ökosystem weiter zu unterstützen", sagte Jérôme Delhaye, Direktor der Entertainment Division der Reed Midem.

Deniot begann seine Musikindustrie-Karriere 2001 im Vertriebsteam der Sony Music Entertainment in Lyon, Frankreich. 2002 wurde er zum Regional Sales Manager für Ost- und Südfrankreich ernannt, bevor er 2006 zum Key Account Manager (Physical Sales) und Key Account Manager (Digital Sales) aufstieg. Fünf Jahre später wechselte Deniot als Head of Business zur Digital Division bei der Universal Music Group, einer Tochtergesellschaft der Gruppe. Im Januar 2016 übernahm er dann als Direktor die Verantwortung der Digital Division der Universal Music Group in Paris.

In diesem Jahr findet die Midem vom 6. bis 9. Juni in Cannes, Frankreich statt.