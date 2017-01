%%%Hellmut Fischer steigt zum CEO bei Berater Ebiquity Germany auf%%%

Hellmut Fischer fungiert seit dem 1. Januar 2017 als General Manager bei dem Media- und Marketingberatungsunternehmen Ebiquity Germany, Hamburg. Damit tritt er die Nachfolge Dietmar Kruse an. Bislang verantwortete Fischer als COO das Mediageschäft bei Ebiquity. Diesen Bereich wird nun Rouven Dankert als Managing Director & Media Practice Lead DACH verantworten. Auch er war zuvor als Manager bei Ebiquity tätig.

Kruse steigt nun als Managing Principal Media Measurement in das globale Management von Ebiquity auf. In der neuen Funktion soll er das Portfolio der Ebiquity Media Services in den 20 weltweiten Büros leiten und weiterentwickeln.