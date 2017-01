%%%Juliana Ernst neue Leiterin Media Relations bei BASF %%%

Juliana Ernst, 46, wird bei BASF zum 1. März 2017 Leiterin Media Relations und folgt dann auf Jennifer Moore-Braun, 45, die die Leitung des Channel Managements übernimmt. Die Gruppe ist verantwortlich für Kommunikationskanäle der BASF, etwa die Unternehmenswebsites, die Social Media-Plattformen und das Intranet.

Ernst hat seit 2001 unterschiedliche Aufgaben in der Unternehmenskommunikation der BASF inne. Ab 2013 arbeitete sie für BASF China in Schanghai und war zunächst verantwortlich für Innovationskommunikation in Asien, 2014 übernahm sie die Leitung Corporate Affairs Greater China.

Moore-Braun trat 1999 in die BASF ein. Nach Tätigkeiten im Bereich Finanzen wechselte sie 2000 in die Öffentlichkeitsarbeit und war Pressesprecherin in Ludwigshafen und Hongkong. Von 2006 bis 2009 leitete sie die Pressestelle Europa. 2009 bis 2012 war sie Stellvertretende Leiterin Corporate Media Relations BASF-Gruppe.