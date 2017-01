%%%Groupon-PR-Chef René Beutner wird Ringier-Kommunikations-Chef%%%

René Beutner, seit Herbst 2013 Director Communikations bei Groupon in Berlin, wird Anfang Mai 2017 in die Dienste des Schweizer Medien-Konzern Ringier AG treten und dort das Amt des Chief Communications Officers übernehmen. Der 47-jährige Beutner wird für sämtliche Kommunikations-Belange des in 16 Ländern aktiven Medien-Hauses verantwortlich sein. Er wird direkt an Ringier-CEO Marc Walder berichten.

Beutner folgt auf Edi Estermann, der das Haus auf eigenen Wunsch verlassen hat. In seiner beruflichen Laufbahn als Journalist und Kommunikator hat René Beutner in leitenden Positionen in großen Medien-Häusern und Konzernen gearbeitet. Der Absolvent der Axel-Springer Journalistenschule studierte Amerikanistik, Geschichte und Politik in Berlin und Washington, D.C. Als Journalist arbeitete er ab Herbst 1999 u.a. als Reporter für die BILD-Zeitung und in den Politik- und Reportage-Ressorts der Tageszeitung Die Welt. Er wechselte 2000 in die Unternehmenskommunikation der Bertelsmann Group in New York. Von 2002 an leitete er als Abteilungsdirektor die Konzern-Pressestelle der Hypovereinsbank und baute die europäischen Kommunikationsabteilungen des Payback-Betreibers Loyalty Partner und des Discounters Plus, heute Netto Marken-Discount, auf. Als Bereichsleiter Corporate Communications von Metro Cash & Carry baute er u.a. die erste Social Media-Abteilung des Handelskonzerns auf. Als Head of Communications Central & Eastern Europe beim Internet-Konzern Groupon in Berlin verantwortete Beutner in den vergangenen vier Jahren die Online- und Offline-Kommunikationsaktivitäten in sieben Ländern, darunter DACH, Polen und Russland, mit einem starken Fokus auf digitale Kommunikationskanäle.

Danja Spring, die die Leitung der Unternehmenskommunikation der Ringier Gruppe ab 1. Januar 2017 interimistisch übernommen hatte, bleibt ab Mai in ihrer Funktion als stellvertretende Chief Communications Officer im Hause.