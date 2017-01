%%%Marketingchef Lars Börgel nimmt seinen Hut bei Logocos Naturkosmetik %%%

Veränderungen im Marketing und Vertrieb bei der Logocos Naturkosmetik AG in Salzhemmendorf: Lars Börgel, bisher Generalbevollmächtigter des Vorstandes sowie Chief Marketing & Sales Officer, hat das Unternehmen verlassen. In seiner Position verantwortete der 46-Jährige den national und internationalen Vertrieb sowie das Marketing. In den vergangenen Monaten entwickelte Börgel eine langfristige Markenstrategie für die Marken des Logocos-Portfolios (u.a. Santé, Logona, Heliotrop). Seine bisherigen Aufgaben als Director Marketing übernimmt Yelda Torun, die seit 2014 für den Naturkosmetikhersteller tätig ist.

Der Manager war vor seinem Wechsel zu Logocos vor einem Jahr als Geschäftsführender Gesellschafter der Alessandro International GmbH (Zwilling Beauty Group), einem Spezialisten für Nagellacke, tätig. Zu seinen weiteren Stationen zählen Procter & Gamble, wo er u.a. als Senior Area Manager im Export von P&G Prestige Beauté arbeitete, sowie die Unternehmen Gebrüder Heinemann und Karstadt.