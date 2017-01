%%%René Beutner wird neuer Chief Communications Officer von Ringier%%%

Als neuer Chief Communications Officer CCO der Ringier Gruppe, Zürich, übernimmt René Beutner, 47, die Verantwortung für sämtliche Kommunikations-Belange des Schweizer Medienunternehmens. Beutner wird die Unternehmenskommunikation ab 1. Mai 2017 führen. In seiner Position berichtet er direkt an Ringier-CEO Marc Walder.

René Beutner war früher als Journalist für 'Bild und 'Welt' tätig. 2000 wechselte er in die Unternehmenskommunikation der Bertelsmann Group nach New York. Von 2002 an leitete er als Abteilungsdirektor die Pressestelle der Hypovereinsbank und baute die europäischen Kommunikationsabteilungen des Payback-Betreibers Loyalty Partner und des Discounters Plus, heute Netto Marken-Discount, auf. Zudem war er Bereichsleiter Corporate Communications von Metro Cash & Carry. Als Head of Communications Central & Eastern Europe beim Online-Konzern Groupon verantwortete Beutner in den vergangenen vier Jahren die Online- und Offline-Kommunikationsaktivitäten in sieben Ländern.

Danja Spring, die die Leitung der Unternehmenskommunikation der Ringier Gruppe nach dem Ausscheiden von Edi Estermann zum 1. Januar 2017 interimistisch übernommen hatte, bleibt ab Mai als stellvertretende Chief Communications Officer im Hause tätig.