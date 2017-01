%%%JvM-Manager Brinkert in die Clio Sports Awards-Jury berufen%%%

Die Clio Sports Awards haben die Jury-Besetzung für 2017 bekannt gegeben. Unter den 46 Juroren befindet sich auch ein Vertreter aus Deutschland: Raphael Brinkert, Managing Partner und Gründer von Jung von Matt/Sport , wird am 19. April 2017 zusammen mit den 45 anderen Juroren die eingereichten Arbeiten für Sport Marketing und Werbung bewerten. Brinkert ist Mitglied der Digital/Mobile & Social Media Jury.Die Gewinner werden am 16. Mai 2017 in der Event-Location Capitale in New York bekannt gegeben. Einsendeschluss ist der 20. Januar 2017. Weitere Informationen zum Preis sowie zur Jury finden Sie hier