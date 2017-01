%%%Simon Trägner übernimmt neuen Consulting-Bereich bei Constantin Medien%%%

Simon Trägner wechselt zum 1. Februar 2017 zum Constantin Medien-Konzern und wird Managing Director des neugeschaffenen Geschäftsbereichs Consulting. Bis Ende 2016 war er Geschäftsführer der Sponsoringagentur akzio.

Des Weiteren wird Matthias Reichert, derzeit Director Media Sales Clients des Vermarkters Sport1 Media GmbH, als Managing Director in die neue Beratungseinheit eintreten. Beide berichten an Olaf Schröder, Vorstand Sport der Constantin Medien AG.

Der Bereich Consulting soll künftig die Kompetenzen des Sportsegments von Constantin Medien bündeln und mediale Beratung in den Bereichen Sport und Entertainment bieten. Damit will der in Ismaning ansässige Medienkonzern dem "zunehmenden Bedarf der Kunden an individuellen Lösungsansätzen und Content-Medialisierungen Rechnung getragen".

Integriert wird der neue Geschäftsbereich in die ortsansässige Agentur Leitmotif Creators GmbH, die sich als Kreativagentur für Moving Content bezeichnet. Leitmotif gehört zur Constantin Medien-Tochter Plazamedia.