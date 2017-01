%%%Wolfgang Blau wird President von Condé Nast International%%%

Wolfgang Blau, der aktuell als Chief Digital Officer die digitalen Geschäfte auf der Ebene von Condé Nast International in London leitet, wird zum 1. August 2017 President von Condé Nast International. Dies gab Jonathan Newhouse, Chairman and Chief Executive von Condé Nast International, heute bekannt.

Blau folgt in seiner neuen Position auf Nicholas Coleridge, der nach 27-jähriger Tätigkeit für Condé Nast seine Ämter als President von Condé Nast International und Managing Director von Condé Nast Britain zum 31. Juli 2017 abgeben wird.



Mit der Neubesetzung durch Wolfgang Blau soll die Digitalisierung noch unmittelbarer in der Unternehmensführung von Condé Nast International verankert werden. Seit Dezember 2015 ist Blau Chief Digital Officer des Medienunternehmens, das über 100 Magazine, darunter 'Vogue', 'Vanity Fair', 'Glamour', 'myself', GQ, AD und 'Wired', und rund 100 Websites in 27 internationalen Märkten außerhalb der USA publiziert.



Bevor er zu Condé Nast kam, war er Executive Director Digital Strategy der Guardian Media Group in London und Chefredakteur von Zeit Online. Er wurde mit zahlreichen Journalismus- und Digitalpreisen, wie z.B. Chefredakteur des Jahres (Medium Magazin), ausgezeichnet.



Geschäftsführer und Herausgeber von Condé Nast Deutschland ist unverändert Moritz von Laffert, der zugleich Vice President von Condé Nast International ist.