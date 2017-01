%%%Drei Neuzugänge bei Blackwood Seven%%%



Mediaagentur Blackwood Seven verstärkt sich mit drei Neuen: Esther Schinkmann, Jakob Kalkar und Knut Vahsen (v.l., Foto: BW7)

Blackwood Seven hat drei Neue an Bord geholt: Seit Anfang Januar verantwortet Esther Schinkmann als Director Finance die kaufmännische Leitung der Mediaagentur, Knut Vahsen bringt seine langjährige SaaS-Vertriebserfahrung ins Business Development Team ein, und Jakob Kalkar kommt für Marketing und Digital. Schinkmann leitete einst sechs Jahre lang bei Loyalty Partner das Accounting, die letzten zehn Jahre fungierte sie projektbezogen als Interim-CFO für Restrukturierungen und leitete eigenständig verschiedene Finanzbereiche.

Vahsen wechselt als Senior Salesmanager ins Business Development von Blackwood Seven. Er soll gemeinsam mit Davina Mohr und Andreas Schwabe die AI-Plattform von Blackwood Seven an die Kunden bringen. Zuvor war er für den Vertrieb der Marketing-Cloud-Lösungen bei Oracle und Adobe zuständig. Bereits Ende 2016 wurde das Mediateam um Kalkar erweitert, der die neu geschaffene Funktion Vicepresident European Operations innehat. Er startete seine Karriere als Media Director bei Lego, wechselte als Group Media & Digital Director zur Carlsberg Group, wurde danach Managing Director im Dentsu Aegis Network und war zuletzt als Head of Engagement bei Adform tätig.

Blackwood Seven will nach eigenen Angaben "die Mediaplanung durch Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen" revolutionieren. Blackwood Seven beschäftigt aktuell 200 Mitarbeiter an den Standorten München, Kopenhagen (Zentrale), Barcelona, London, Los Angeles und New York.