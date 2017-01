%%%Prof. Dr. Conrad Heberling mit Medienpreis geehrt%%%

Auszeichnung für den Medienmanager Prof. Dr. Conrad Heberling: Die Akademie für Neue Medien in Kulmbach verlieh ihrem Dozenten für dessen "Engagement um den Journalisten-Nachwuchs" den Johann-Georg-Wirth-Medienpreis 2017.

Thomas Nagel, Studienleiter der Akademie, sagte in seiner Laudatio: "Wir würdigen damit einen Dozenten, der jungen Menschen eine Perspektive gegeben und die Talentschmiede Akademie auch als Arbeitgeber für den Nachwuchs der Wirtschaftsjournalisten genutzt hat." Heberling habe sich "in überaus hohem Maße für die fränkische Medienakademie engagiert". Der Medienmanager kann auf eine lange TV-Karriere in Deutschland, Österreich und in der Schweiz zurückblicken, u.a. bei RTL II, DAF Deutsches Anleger Fernsehen und Austria 9 TV.