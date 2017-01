%%%Kieran Riley als Client Service Director zu BBDO%%%

BBDO Düsseldorf hat seine Führungsriege mit Kieran Riley als neuem Client Service Director ausgebaut. Der 39-Jährige wird für die Kunden Douglas und Bayer verantwortlich sein und zudem an dem Agenturstandort übergreifend den Bereich Content Marketing im Bereich Lifestyle und Fashion stärken. Riley berichtet an Dirk Bittermann, CEO von BBDO Düsseldorf.

Der Neue verfügt über rund 20 Jahre Erfahrung in der strategischen Markenführung und Konzeption von integrierten weltweiten Kampagnen, und zwar auf Agentur- wie auf Kundenseite. Zuletzt hat er als selbständiger Konzeptioner und Creative Planner für die Content-Marketing-Agentur Condé Nast Manufaktur sowie für Serviceplan, beide München, gearbeitet. Davor war Riley mehr als zehn Jahre auf Kundenseite tätig. So hat der begeisterte Athlet beim Sportartikelhersteller adidas die globale Markenkampagne sowie die gesamte Kommunikation für den Bereich Laufen verantwortet.

Unter seiner Führung entstanden Award-prämierte Kampagnen wie Impossible is Nothing oder Gold is Never a Given. Zudem hat er als Leiter Vertrieb und Marketing die Luxus-Radsportmarke Rapha mit Content-Maßnahmen im Digital-, Print-, Film-, Retail- sowie im Eventbereich zu "einer der am schnellsten wachsenden" (BBDO) Marken auf dem europäischen Markt aufgebaut.

Zu seinen weiteren Stationen zählen Werbeagenturen wie 180 Amsterdam oder Wieden+Kennedy Amsterdam. Seine Karriere aber startete der gebürtige Engländer einst bei BBDO in Düsseldorf als Trainee im Account Management, wo er für Kunden wie Whiskas oder Wella gearbeitet hat.