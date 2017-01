%%%Neue Führungsstruktur bei Vogel Business Media - Stefan Rühling zieht sich aus GF zurück%%%

Vogel Business Media (VBM) mit neuer Spitze: Günter Schürger, 49, Florian Fischer, 49, und Matthias Bauer, 35, übernehmen gemeinsam die Geschäftsführung des Würzburger Unternehmens. Damit will VBM den "anhaltenden und nachhaltigen Veränderungen durch die digitalen Technologien Rechnung tragen, um die sich bietenden Chancen in einer Zeit fundamentaler Umbrüche zu nutzen", heißt es in einer Erklärung.

Stefan Rühling, 58, bisher Vorsitzender der Geschäftsführung von VBM, der diese neue Führungsstruktur mit vorbereitet hat, zieht sich aus der Geschäftsführung zurück, wird aber weiterhin die Interessen des Unternehmens in Verbänden vertreten. VBM habe sich nach der Banken- und Wirtschaftskrise von 2008 unter der "sehr erfolgreichen Führung von Stefan Rühling zu einem hoch angesehenen und einem der fortschrittlichsten Unternehmen in der Fachinformationsbranche entwickelt", so das Medienunternehmen. Dies habe sich zuletzt auch in den "vielfältigen Aktivitäten und Feierlichkeiten zum 125-jährigen Jubiläum des Unternehmens widergespiegelt". Aufsichtsrat und Gesellschafter danken Stefan Rühling für die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre.