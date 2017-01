%%%Klaus Nadler wird neuer Carat CEO in Deutschland%%%





Dentsu Aegis Network beruft Klaus Nadler mit Wirkung zum 15. Februar 2017 zum CEO für seine Tochter Carat in Deutschland. Er wird in dieser Funktion Mitglied des deutschen Executive Boards und eng mit Zoja Paskaljevic, CEO Dentsu Aegis Network und Georg Berzbach, COO Media Dentsu Aegis Network zusammenarbeiten (die Mediaagentur Carat hatte im Sommer 2016 drei Geschäftsführer auf einen Schlag verloren). In seiner neuen Funktion wird er das Carat-Team und die Aktivitäten und Ergebnisse der Carat-Gruppe über die drei Standorte Wiesbaden, Hamburg und Düsseldorf hinweg führen.

Nadler hat zuletzt seit März 2014 in der Funktion des Chief Marketing Officers und Executive Board Mitglied bei der Goldbach Group entscheidend an der positiven Geschäftsentwicklung des Unternehmens mitgewirkt, informiert Carat. Neben seinen Aufgaben im klassischen Marketing und Produktmanagement habe er den Grundstein für die zukünftige digitale Transformation des Mediageschäftes mit der Gründung der Goldbach Digital Services gelegt und maßgeblich den strategischen Aufbau des Deutschlandgeschäftes in Form der Goldbach Germany verantwortet. Darüber hinaus leitete er die Restrukturierung und Neuausrichtung des digitalen Agenturbereiches, von Goldbach Interactive, im letzten Jahr ein, den er auch interimistisch operativ führte.

Vor seiner Zeit bei Goldbach leitete er ab 2012 die Mediaholding GroupM in der Schweiz. Davor war er beim RTL-Vermarkter IP Deutschland als Director of Operations tätig. Seine vorherigen Stationen: Alcatel, T-Online und AOL und Versatel.